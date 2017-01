Pubblicità

Il concorso cortometraggi del Lucca Film Festival è una delle sezioni competitive più vitali della Kermesse diretta da Nicola Borrelli. Coordinato e ideato da Rachele Pollastrini, per questa edizione presenta alcune importanti novità, tra cui un premio in denaro. Tutti i dettagli per partecipare al concorso 2017 e per scaricare il bando.